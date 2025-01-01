Алёна Бронникова Прикамье поднялось в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей По итогам 2024 года Пермский край занял 20 место Поделиться Твитнуть

Прикамье заняло 20-е место по итогам 2024 года по уровню материального благополучия среди всех регионов страны. Эксперты РИА Новости рассчитали уровень благосостояния по потенциально возможному остатку денежных средств семьи, где есть двое работающих со средней для региона зарплатой, и один или двое детей. Из суммы среднегодовых зарплат без НДФЛ вычитались региональные прожиточные минимумы каждого члена семьи.

Потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов за месяц в 2024 году в Пермском крае составил 38,7 тыс. руб., в семье с одним ребёнком — 54,7 тыс. руб. Годом ранее показатели составляли 47,9 тыс. руб. и 62,5 тыс. руб., при этом Прикамье занимало 23-ю строчку рейтинга.

Результаты проведённого исследования показали, что уровень благосостояния населения в субъектах РФ значительно отличается. Первые строчки рейтинга заняли добывающие регионы: традиционно ЯНАО (125,1 тыс. руб. в семье с двумя детьми, 145,2 тыс. руб. в семье с одним ребёнком), ХМАО-Югра (86,9 тыс., 106 тыс. руб.) и Магаданская область (75 тыс., 97,6 тыс. руб.).

Москва опустилась на четвёртое место (66,7 тыс. и 80,8 тыс. руб. соответственно), годом ранее она была на втором с показателями 102 тыс. и 115,7 тыс. руб. Санкт-Петербург также потерял две позиции, опустившись с пятого на седьмое место. Свердловская область опустилась с 19-го на 21-е место.

В числе замыкающих оказались шесть регионов, в которых у семей с двумя детьми ничего не остаётся после минимальных расходов. Чтобы прожить, им требуются дополнительные доходы. В их числе Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, самые низкие показатели — в Ингушетии (-16 тыс. руб. в семьях с двумя детьми и 2,1 тыс. руб. в семьях с одним ребёнком).

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