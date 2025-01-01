В Перми на День пограничника введут запрет на продажу алкоголя За нарушение будут штрафовать Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, в День пограничника, 28 мая, в краевой столице будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Ограничение вводится на основании постановления правительства Пермского края от 10 октября 2011 №755-п.

За нарушение предусмотрены административные штрафы. В частности, должностных лиц накажут рублём в размере от 20 до 40 тыс. руб., а юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.

Напомним, в Пермском крае запретят продавать спиртное во время фестиваля «Зов Пармы» 25, 26 и 27 июля. Данные ограничения коснутся Чердыни, посёлка Рябинино и села Серёгово. Ранее ограничения также действовали в день последних звонков в школах Прикамья.

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