Посетители пермского зоопарка попытались накормить белого медведя мороженым Пермякам напоминают, что подобные инициативы могут привести к болезням и смерти животных Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Пермский зоопарк" ВКонтакте

Посетители пермского зоопарка 21 мая попытались покормить белых медведей принесённой с собой едой. В вольер взрослого медведя Сэрику гости подбросили брикет недоеденного мороженого, а полугодовалой Парме пытались бросить морковь.

Как сообщили в зоопарке, медведи отказались от угощения. Такие продукты могут стать причиной печальных последствий, даже от моркови может произойти несварение. Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего и по записи с видеокамер пытаются найти «доброжелателей».

«Одной из самых острых проблем зоопарка является кормление животных посетителями. Результатом являются желудочно-кишечные заболевания питомцев, вызванные «лакомствами», порой приводящие к смерти животного. В зоопарке нет голодных животных. Наши питомцы получают все необходимые корма, прошедшие контроль качества, в достаточном количестве. Животных кормят специалисты по научно-обоснованным рационам», — напомнили сотрудники учреждения.

Гостей, желающих понаблюдать за поведением животных во время приёма пищи, пригласили посетить показательные кормления, которые организуют в зоопарке.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Парма, дочь белых медведей Милки и Сэрику, начала обживать общий вольер, где её смогут увидеть посетители. В первые месяцы за её развитием наблюдали ветеринары и персонал зоопарка. По словам специалистов, медвежонок демонстрирует быстрый рост и хорошее развитие, активно участвует в обучающих играх и положительно реагирует на общение с людьми.

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