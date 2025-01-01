Посетители пермского зоопарка теперь могут увидеть белого медвежонка Парму Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

Белая медведица Парма, дочь пары Милки и Сэрику, начала обживать общий вольер и ждёт встречи с гостями, сообщили сайту perm.aif.ru в Пермском зоопарке.

Медвежонок появился на свет в конце 2024 года. В первые месяцы за её развитием наблюдали ветеринары и персонал зоопарка. Теперь, когда малышке исполнилось шесть месяцев, она начала выходить в общий вольер для прогулок.

По словам представителей зоопарка, Парма демонстрирует быстрый рост и хорошее развитие. Она активно участвует в обучающих играх и положительно реагирует на общение с людьми.

«Парма очень активная и любознательная, совсем как её мама Мила. Любит спрятаться и внезапно, когда кипер идёт мимо вольера, «напугать», резко выскакивая из своего укрытия», — рассказали в зоопарке.

В преддверии летнего сезона администрация Пермского зоопарка напоминает посетителям о недопустимости кормления животных. Рацион обитателей зоопарка тщательно разработан специалистами, и любое нарушение диеты может нанести вред их здоровью.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Парма отпраздновала полгода со дня рождения. В честь этого события маленькой медведице подарили мячи, изготовленные из прочного пластика.

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