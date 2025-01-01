Белой медведице Парме из пермского зоопарка исполнилось полгода Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

Парме, медвежонку из Пермского зоопарка, исполнилось полгода. За прошедшие месяцы она значительно подросла и показала себя энергичной и любознательной.

Работники зоопарка отмечают, что медведица обожает водные процедуры, играть с сотрудником зверинца, прикреплённого к ней, и неожиданно появляться из своего убежища, устраивая игривые засады. Среди её любимых развлечений — мячики разных размеров, деревянные обрубки, свежие ветки и спортивные атрибуты.

Парма жаждет внимания и не стесняется демонстрировать своё недовольство, если ей становится тоскливо, — к примеру, может выкинуть свою миску для питья из домика. Основу её питания пока ещё составляет материнское молоко, но в меню уже присутствуют мясные и рыбные продукты: особенно она любит кроличье мясо, розового лосося, солёную сельдь и перепелиные яйца. Ежедневно юная хищница употребляет по килограмму мяса и рыбы.

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