В Дзержинском районе Перми ночью сгорело пять автомобилей Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

В Дзержинском районе Перми ночью 26 мая произошло возгорание сразу пяти автомобилей. Как сообщает «Рифей», крупный пожар произошёл в третьем часу на улице Докучаева. Информация от очевидцев появилась в пермских социальных сетях.

На кадрах опубликованной видеозаписи видно, как горят припаркованные недалеко от автосервиса на ул. Докучаева, 31а лит А легковой и грузовой автомобили.

«По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Обстоятельства и причины пожара сейчас устанавливаются», — информирует издание.

Ранее «Новый компаньон» писал, что за сутки в субботу в регионе произошло 18 пожаров. Семь из них произошли в Перми, пять — в Пермском муниципальном округе, ещё по одному в Березниках, Лысьве, Очёре, Губахинском, Краснокамском и Чусовском муниципальных округах. В результате происшествий два человека получили травмы.

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