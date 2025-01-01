За сутки в Прикамье произошло 18 пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За последние сутки, 24 мая 2025 года, в Пермском крае было ликвидировано 18 пожаров. Из них 7 произошло в Перми, 5 — в Пермском муниципальном округе, и по одному в городах Березники, Лысьва, Очёр, а также в Губахинском, Краснокамском и Чусовском муниципальных округах.

В результате пожаров два человека получили травмы.





Чтобы стабилизировать ситуацию с пожарами, 24 мая 2025 года на территории Пермского края 220 профилактических групп, состоящих из 510 человек, провели следующие мероприятия: выполнено 1739 обходов мест проживания граждан, проведено обучение мерам пожарной безопасности для 2914 человек, распространено 2399 информационных листовок и памяток.





С 15 апреля 2025 года в регионе начался весенне-летний пожароопасный сезон. При обнаружении признаков пожара немедленно звоните по номерам «01», «101» или «112».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.