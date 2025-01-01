Алина Наумова Мужчина из Прикамья осуждён за кражу около 2 млн рублей при ремонте поликлиник Виновного ждёт колония Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Соликамске осудили 41-летнего мужчину из Березников, который, используя своё служебное положение, обманул медицинские учреждения на сумму свыше 1,7 млн руб.

По данным краевой полиции, мужчина работал в строительной компании, учредителем которой была его супруга. Хотя она формально занимала пост генерального директора, фактически все дела вёл он.





В 2018 году он подписал контракты на ремонт двух поликлиник на сумму свыше 16 млн руб. Собрав бригаду, он закупил товары, не соответствующие заявленным требованиям по цене и качеству. Мужчина сам контролировал сроки и качество работ, но не информировал представителей медучреждения о ходе ремонта и не предоставлял необходимые документы.





В актах о приёмке выполненных работ он указал ложные сведения об использованном материале, выполненных работах и затратах. В результате этого на счёт его компании поступили средства, основанные на недостоверных данных.





О проблеме заказчик узнал спустя несколько месяцев, когда в отремонтированных помещениях обнаружился брак — строительно-техническая экспертиза показала, что в ходе ремонта использовались не предусмотренные сметой материалы.





Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, но исполнение наказания отложено до тех пор, пока его ребёнок не достигнет 14-летнего возраста. Кроме того, мужчине выписали штраф 900 тыс. руб., запретили заниматься управленческой деятельностью и участвовать в торгах. Приговор пока не вступил в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.