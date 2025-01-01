Прикамье стало одним из победителей конкурса достопримечательностей На национальном уровне отмечены музеи и молодёжный центр «Кристалл» Поделиться Твитнуть

Прикамье вошло в число победителей национального конкурса «От южных морей до полярного края». Были отмечены Пермский музей кукол, молодёжный центр «Кристалл», музей-заповедник «Сользавод», Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина и Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М.Горького.

Как отметили в краевом правительстве, пермяки внесли значительный вклад в формирование онлайн-галерей «Россия — первая в мире!», где представлены робот Арди и Мемориальный дом-музей Н.Г. Славянова, а также «Памятные места Великой Победы», куда вошли выставка-форум «Мы защищаем свой родной дом», памятник героям фронта и тыла, Музей пермской артиллерии и пр.

Пермский край получил награду за повышение интереса у жителей России к изучению страны и её истории, популяризацию достопримечательностей и значимых объектов региона. Главные точки туристического притяжения определены по результатам народного голосования. Составлена интерактивная карта достопримечательностей России, главные вошли во всероссийский туристический маршрут «Больше, чем путешествие».

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