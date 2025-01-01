Достопримечательности Пермского края участвуют во всероссийском конкурсе До окончания народного голосования за главные достопримечательности 2025 года остаётся три дня Поделиться Твитнуть

Три туристических аттракциона из Пермского края вышли в финал конкурса «От южных морей до полярного края». Об этом сообщает официальный туристический портал Пермского края.

Конкурс, организованный Музеем Победы (Москва), должен определить главные достопримечательности страны в 2025 году. По результатам народного голосования будут определены главные точки туристического притяжения, составлена интерактивная карта достопримечательностей России и фотогалерея. Главные достопримечательности будут включены во всероссийский туристический маршрут «Больше, чем путешествие».

В финал вышли 224 российские достопримечательности. Пермский край в конкурсе представляют Музей кукол в Перми, Пермский дом народного творчества «Губерния» и Музей соли в Соликамске.

Проголосовать за достопримечательности можно до 4 мая на сайте акции.

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