В пермском ТЦ появился постамат для выдачи готовых документов До конца года в МФЦ планируют приобрести еще шесть постаматов Поделиться Твитнуть

В Перми в торговом центре «Гипервиват» (ш. Космонавтов, 65) появился постамат — автоматическая станция для выдачи документов. С его помощью можно забрать готовые документы без необходимости посещать МФЦ.

Чтобы воспользоваться этой услугой, при обращении в МФЦ необходимо выбрать вариант получения через постамат. Как только документы будут готовы, заявитель получит смс-сообщение с кодом для доступа к ячейке.





Напомним, первый специализированный постамат для выдачи документов МФЦ был установлен в Перми в 2023 году в филиале «Центральный-2» по ул. Куйбышева, 9. Использование этого автоматизированного устройства подтвердило свою эффективность и современность. Позже постамат «Мои документы» появился и в ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б.).





До конца года в МФЦ планируют приобрести ещё шесть постаматов, которые будут установлены в крупных торговых центрах и филиалах МФЦ краевой столицы.

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