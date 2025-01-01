В Краснокамске в ДТП погиб мужчина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

25 мая 2025 года в 12:15 на закрытой территории по адресу г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 11 произошел инцидент с автомобилем «КАМАЗ» с полуприцепом «Шмитц», который управлялся мужчиной 1977 года рождения. Предварительные данные указывают на то, что водителю стало плохо по причинам, не зависящим от него, что привело к столкновению с припаркованным автомобилем «Лада Нива».

Водитель «КАМАЗ» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.





Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.





Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что управление транспортным средством в состоянии усталости представляет опасность и может привести к серьезным дорожно-транспортным происшествиям.

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