Пермские родители потратят на выпускные своих детей минимум 12 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

РБК

В Перми организация выпускного для 9-классников в среднем стоит около 12 тыс. руб. на одного ребёнка. В Москве эта сумма увеличивается до 15 тыс., а в Санкт-Петербурге — до 14 тыс. руб.

Расходы на выпускной для 11-классников значительно выше: средние затраты достигают 17 тыс. руб., в столице — 23 тыс. руб., а в Петербурге — 21 тыс. руб.

Не все ученики участвуют в выпускном: 8% родителей 9-классников и 2% родителей 11-классников сообщили, что их дети не будут отмечать это событие.





Покупка одежды для выпускника тоже представляет собой значительную статью расходов. В среднем наряд для юноши в 9 классе стоит 17 500 руб., а для 11 класса — 19 тыс. Для девушек эти суммы составляют 16 и 20 тыс. соответственно.





При этом 23% родителей 9-классников и каждый шестой родитель 11-классника (16%) не приобретают специальную одежду для выпускного. Среди девушек этот вариант встречается реже — лишь 7% выпускниц обходятся без праздничных нарядов.

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