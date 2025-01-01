Алёна Бронникова На следующей неделе в Прикамье начнётся метеорологическое лето Погода будет сухой и тёплой Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Синоптики прогнозируют начало метеорологического лета на следующей неделе. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе установится сухой и тёплый период. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне +10...+15°, днём воздух будет прогреваться до +21...+26°.

«Начнётся метеорологическое лето (с переходом средней суточной температуры воздуха через 15° в сторону повышения), что на пять-восемь дней раньше климатической нормы», — отметили эксперты.

Как сообщал «Новый компаньон», в воскресенье, 25 мая, возможны заморозки. Пермский ЦГМС предупреждает о снижении температуры воздуха в отдельных районах до -3°. При этом уже в течение дня приток холодного воздуха прекратится, и воздух начнёт быстро нагреваться. Прогнозируется солнечная и почти безветренная погода с дневной температурой +16…+21° по краю и до +18° в Перми.

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