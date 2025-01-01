Ближайшие три дня в Пермском крае будут прохладными Ночью не обойдётся без заморозков Поделиться Твитнуть

фото: pvproductions

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В ближайшие трое суток в Пермском крае ожидается прохладная погода из-за перемещения умеренно холодных воздушных масс вдоль восточной границы антициклона, который движется с Ненецкого округа в южном направлении. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Отмечается, что похолодание будет умеренным, особенно в сравнении с маем прошлого года, тем не менее, заморозки в Пермском крае всё же ожидаются. Сегодня они зафиксированы на северо-западе региона, завтра вероятны в северных районах, а в ночь на воскресенье возможны на большей части территории, хотя и слабые (до 0…-2˚) и преимущественно в низинах. Ночная температура воздуха будет колебаться от +1…+6˚, на севере возможно понижение до -2˚.

Сегодня (23 мая) днём температура воздуха составит от +10˚ на востоке края до +16˚ на юго-западе (в Перми +13…+15 ˚). Завтра (24 мая) на востоке региона ожидается +6…+8˚, на юго-западе до +16˚, в Перми +12…+14˚. Однако облачность будет более плотной, чем сегодня.

В воскресенье приток холодного воздуха прекратится, и воздух в антициклоне начнёт быстро нагреваться. Прогнозируется солнечная и почти безветренная погода с дневной температурой +16…+21˚ по краю и до +18˚ в Перми. Наиболее тёплая погода ожидается на северо-западе края.

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