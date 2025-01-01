В Пермском крае стартовал основной этап сдачи ЕГЭ Экзамен в этом году сдадут 10,5 тысячи человек Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Пермском крае 23 мая стартовал основной этап Единого государственного экзамена. В пятницу выпускники прошли проверку знаний по истории, литературе и химии. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевое министерство образования и науки, самым популярным среди дополнительных предметов оказалось обществознание — его выбрали около 37% человек.

Популярными дисциплинами также оказались информатика (26%), биология (18%), физика (16%), химия (14%), история (13%) и английский язык (12%). Меньшим спросом пользуются литература и география — сдачу ЕГЭ по этим предметам выбрали примерно по 7% 11-классников.

Всего в этом году ЕГЭ в Пермском крае будут сдавать более 10,5 тыс. человек, из них около 9,3 тыс. — выпускники 2025 года.

Ранее «Новый компаньон» также писал, что на первом месте по популярности у выпускников в этом году оказалась профильная математика. Сдавать её планируют 55% человек, кто решил поступать в вузы на инженерные направления.

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