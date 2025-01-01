Раскрыты самые популярные предметы ЕГЭ по выбору в Пермском крае в 2025 году В регионе прослеживается тенденция к увеличению интереса к точным наукам Поделиться Твитнуть

фото: jcomp

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Министр образования Пермского края Раиса Кассина обнародовала рейтинг предметов ЕГЭ по выбору, которые выпускники Прикамья будут сдавать в 2025 году.

На первом месте — профильная математика. Сдавать её собираются 55% выпускников. Этот предмет выбирают те, кто нацелен на поступление в высшие учебные заведения на инженерные направления. Оставшиеся сдают базовый уровень.

Обществознание намерены сдавать 37% выпускников, информатику — 26%.

Далее идут биология — 18%, физика — 16%, химия — 14%, история — 13%, а английский язык выбрали 12% одиннадцатиклассников.

Литературу и географию планируют сдавать всего около 7% выпускников.

Раиса Кассина отметила, что в регионе прослеживается тенденция к увеличению интереса к точным наукам. Неуклонно растёт процент школьников, отдающих предпочтение профильной математике, информатике и физике.

Основной этап ЕГЭ начнётся 23 мая, в этот день ученикам предстоит сдать историю, литературу или химию.

Ранее Раиса Кассина подробно рассказывала о том, как будет проходить государственная итоговая аттестация в 9- и 11-х классах в 2025 году.

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