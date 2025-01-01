В этом году в Прикамье экзамены будут сдавать более 42 тысяч школьников Во время проведения все средства связи будут глушить, а безопасность обеспечивать ЧОПовцы и Росгвардия Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Во время заседания правительства Пермского края министр образования региона Раиса Кассина рассказала о том, как будет проходить государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах в 2025 году.

По словам Кассиной, в 9-х классах экзамены будут сдавать 31 950 человек, что немного меньше, чем в 2024 году (31 530 школьников). Для проведения экзаменов для девятиклассников организуют 235 пунктов, большинство из которых — 160 — в школах. Также ГИА-9 будут сдавать на дому и в медицинских организациях, в организациях закрытого типа.

Досрочный этап экзаменов начался с 22 апреля и продлится до 17 мая. Основной этап будет проходить с 21 мая по 2 июля, а дополнительный — с 2 по 23 сентября.

ЕГЭ в этом году будут сдавать 10 594 одиннадцатиклассников (в прошлом году их было 10 538 человек).

Для проведения экзаменов будут работать 88 пунктов, из которых 68 — в школах, два — на дому и в медорганизациях и 17 — в организациях закрытого типа.

Предусмотрено три этапа проведения ЕГЭ: досрочный, который прошёл с 21 марта по 21 апреля, основной — с 23 мая по 4 июля и дополнительный — с 4 по 23 сентября.

В этом году ЕГЭ будут сдавать также 94 школьника с ограниченными возможностями здоровья.

По словам Кассиной, за нарушение правил сдачи ЕГЭ будут удалять с экзамена без права пересдачи в этом году либо аннулируют результаты экзамена. Также предусмотрена и административная ответственность (по решению суда).

Во время сдачи ЕГЭ школьников запрещено иметь при себе любые средства связи, в том числе телефон, смарт-часы, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру. Запрещено приносить справочные материалы и письменные заметки.

В школах будет организовано онлайн-наблюдение в ситуационном центре. В помещениях установят металлодетекторы, привезут охрану (ЧОП), Росгвардию и медработников. Сотовую связь будут глушить, однако при этом у администрации школ будет возможность связаться с экстренными службами.

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