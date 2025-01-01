Перед выпускными и последними звонками в Перми выросли продажи платьев и костюмов Рост составил 15 и 36% соответственно Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Накануне последних звонков и выпускных в школах Перми увеличились продажи праздничных нарядов. По данным «Авито», вечерние платья в апреле стали покупать на 15% а костюмы — на 36% чаще, чем в марте.

Аналитики подсчитали, что в целом образ для девушек в среднем обойдётся в 5200 руб., а для молодых людей — в 7600 руб. Так, средняя стоимость представленных на платформе платьев составила 1900 руб., женских туфель — 1400 (их продажи выросли на 8%), а украшений — 1400 (+16%). Мужские костюмы в среднем можно приобрести за 3400 руб., рубашки — за 1400 (рост продаж за месяц составил 23%), туфель — 2100 (+20%), галстуков — 700 (+33%).

Кроме того, к сезону выпускных вырос и интерес к бьюти-услугам: количество записей к парикмахерам увеличилось на 17%, спрос на макияж от визажистов вырос на 30%, на маникюр и педикюр — на 13%.

Последние звонки для учеников 9- и 11-х классов в Перми в этом году проходят 24 мая. Ранее краевое правительство распорядилось полностью запретить в этот день розничную торговлю спиртными напитками. Нарушителям грозят штрафы.

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