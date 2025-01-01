В боях за Курскую область погиб житель Прикамья Дмитрий Курус Поделиться Твитнуть

В администрации Александровского муниципального округа с прискорбием сообщили, что в ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции трагически погиб житель Прикамья Дмитрий Курус, 1991 г.р.

Военнослужащий был убит 10 января 2025 года в Суджанском районе Курской области. Его наградили Орденом мужества посмертно. Власти выражают глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Прощание с бойцом состоится 24 мая 2025 года. Церемония пройдёт в Доме культуры «Химик» с 11:00 до 13:00. Похоронят мужчину на кладбище посёлка Всеволодо-Вильва.

Ранее сообщалось, что во время спецоперации на территории Украины погиб ефрейтор Вооружённых сил РФ Олег Вихарев из Верещагинского округа Прикамья. На СВО он служил наводчиком десантно-штурмового полка. Погиб 21 декабря прошлого года. Похоронили военнослужащего 23 мая.

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