На СВО погиб многодетный житель Прикамья Олег Вихарев Его похоронят в Верещагино Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

Во время спецоперации на территории Украины погиб ефрейтор Вооружённых сил РФ Олег Вихарев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Верещагинского округа.

Олег Вихарев родился 6 июля 1992 года в д. Желтопи Удмуртии. Учился в школе №1 в Верещагино, а во время срочной службы в армии был снайпером. После этого работал заместителем директора в магазине «Светофор». Был основателем Фудтрака и занимался своим бизнесом.

На СВО служил наводчиком десантно-штурмового полка. Погиб 21 декабря прошлого года.

Администрация выразила соболезнования маме, супруге, трём дочерям и всем родным и близким военнослужащего.

Церемония прощания состоится 23 мая в 11:00 во Дворце досуга в Верещагино (ул. Железнодорожная, 16). В 11:30 пройдёт траурный митинг.

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