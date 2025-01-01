В пермском микрорайоне Ива завершается строительство крытой ледовой арены Поделиться Твитнуть

В ходе рабочей поездки 23 мая губернатор Дмитрий Махонин осмотрел строящуюся крытую ледовую арену в пермском микрорайоне Ива. Объект близится к завершению строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как отметил главный инженер компании «Красная машина» Денис Григорьев, в настоящее время на объекте ведутся работы по внутренней отделке, завершается монтаж инженерных сетей и коммуникаций, а также началось облагораживание прилегающей территории. До этого были завершены работы по созданию теплового контура здания, включая кровлю, витражи, стены и черновые полы.

Уникальность арены заключается в наличии двух ледовых площадок — большой и малой. Малая предназначена для занятий с юными спортсменами. Кроме того, здесь будет обустроена единственная в Пермском крае дорожка для кёрлинга, подчеркнул Григорьев.

Проект реализуется под контролем «Фонда развития Пермского края» на основе концессионного соглашения между правительством региона и ООО «Красная машина», дочерней структурой «ФРПК». Генеральным подрядчиком выступает АО «Корпорация развития Пермского края».

Завершение строительства запланировано на текущий год. Ледовая арена, общая площадь которой составляет около 9 тыс. кв. м, помимо двух ледовых полей будет включать в себя зрительские трибуны, тренажерный и спортивный залы, раздевалки и тренерские комнаты. Здесь будут проходить учебно-тренировочные занятия и городские соревнования.

Дмитрий Махонин по завершении осмотра подчеркнул, что новая ледовая арена предоставит возможность заниматься хоккеем и кёрлингом на профессиональном уровне. «Это достаточно популярный вид спорта. Новый объект позволит проводить тренировки по этой дисциплине и соревнования», — отметил губернатор.

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