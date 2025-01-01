В зоне СВО погиб житель Еловского округа Прикамья Александр Окулов Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Еловского муниципального округа

В ходе СВО погиб житель Еловского муниципального округа Александр Окулов. Об этом сообщили в администрации Еловского округа и выразили соболезнования родным и близкие военнослужащего.

Александр родился 7 августа 1971 года в с. Дуброво, рос в большой семье, где помимо него было ещё трое детей.

С 1978 по 1986 год Александр посещал Дубровскую среднюю школу, которую успешно окончил. Его помнят как спокойного, отзывчивого и доброжелательного человека, всегда готового оказать помощь. Он отличался дисциплинированностью и аккуратностью. Родители воспитали в нем уважение к старшим, и он всегда проявлял вежливость. Александр активно участвовал в школьной жизни, помогал в сборе макулатуры и металлолома, а также в уборке картофеля в колхозе имени Тельмана. Он был частью коллектива, участвовал в военно-спортивной игре «Зарница», субботниках и праздничных концертах.

В 1986 году он поступил в Пермское речное училище, где получил специальность моториста-рулевого, завершил обучение в 1989 году.

С 1989 по 1991 год проходил службу в рядах Советской Армии.

После демобилизации работал на сухогрузах, курсировавших по рекам Кама и Волга.

В 1991 году вернулся в родное с. Дуброво и трудился в колхозе.

В октябре 2024 года Александр Леонидович заключил контракт с Министерством обороны РФ и стал участником специальной военной операции. Он служил в составе 35-й штурмовой бригады.

Трагически погиб в бою 2 мая 2025 года.

Похороны военнослужащего состоялись 22 мая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.