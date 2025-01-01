Алёна Бронникова Экс-главу Управления автодорог и транспорта Пермского края оставили в колонии Андрею Уголькову не удалось обжаловать приговор Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд 23 мая рассмотрел апелляцию бывшего руководителя Управления автодорог и транспорта Пермского края Андрея Уголькова на приговор, вынесенный по делу о взятке в 15,8 млн руб. Обжаловать его адвокатам экс-чиновника не удалось.

Как сообщает Properm, коллегия Пермского краевого суда оставила решение районного суда без изменений. Теперь Угольков планирует обжаловать приговор в кассационной инстанции.

Угольков вместе с посредником были задержаны сотрудниками краевого УФСБ в момент передачи части взятки. За сумму, превышающую 15,8 млн руб., Угольков должен был обеспечить приёмку выполненных работ и утверждение отчётной документации ООО «СПК-Групп» по госконтракту на освещение участка Восточного обхода Перми. Подрядчик получил 387 млн руб. за выполненные работы.

В марте 2025-го суд приговорил Андрея Уголькова к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил штраф, равный пятикратной сумме взятки. Бывший чиновник не согласился с суровостью вынесенного приговора. Несмотря на заключённое досудебное соглашение, дело было рассмотрено в общем порядке по инициативе прокуратуры. Обвиняемый утверждал, что денежные средства не предназначались для него.

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