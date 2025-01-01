Экс-глава управления дорог и транспорта Прикамья обжаловал приговор за взятку Андрей Угольков осуждён на шесть лет колонии Поделиться Твитнуть

Андрей Угольков / фото: v-kurse.ru

В Пермский районный суд поступила апелляция, поданная адвокатами Андрея Уголькова, экс-главы краевого управления автомобильных дорог и транспорта. Бывший чиновник и его представители выразили несогласие с суровостью вынесенного приговора, сообщает Properm.ru. Несмотря на заключённое досудебное соглашение, дело было рассмотрено в общем порядке по инициативе прокуратуры. В ходе судебных заседаний Угольков утверждал, что денежные средства не предназначались для него.

Напомним, 12 марта Уголькову было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф, пятикратно превышающий размер взятки, — 79 млн руб. Помимо этого, сумма взятки была конфискована в пользу государства. После оглашения приговора Угольков был задержан в зале суда.

Ранее, в начале 2024 года, был осуждён Игорь Дороднов, выступавший посредником при передаче взятки. В январе 2024 года суд приговорил бывшего руководителя пермского «Горсвета» к штрафу 2,5 млн руб., предоставив рассрочку выплаты на пять месяцев.

Андрей Угольков и Игорь Дороднов были задержаны сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю в июле прошлого года в момент передачи части взятки Уголькову. За сумму, превышающую 15,8 млн руб. (4% от стоимости контракта с «СПК-групп» Павла Ковыева), Угольков должен был обеспечить приёмку выполненных работ и утверждение отчётной документации. Речь идёт о государственном контракте, заключённом в 2022 году на выполнение работ по установке освещения на участке Восточного обхода Перми. Подрядчик получил 387 млн руб. за выполненные работы.

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