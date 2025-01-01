Синоптики подробно рассказали о погоде в Перми 24-25 мая Поделиться Твитнуть

Сервис Яндекс Погода, используя метеорологические данные и технологию «Метеум», предоставил прогноз температуры для жителей России на предстоящие выходные, в том числе и для пермяков.

Так, в Перми в субботу, 24 мая, ожидается переменная облачность без осадков. Утром температура будет колебаться от +8 до +9 градусов, днём воздух прогреется до +12…+13 градусов, и эта температура сохранится вечером. Ночью ожидается похолодание до +6…+7 градусов. Ветер будет умеренным, до 6 м/с.

В воскресенье, 25 мая, в Перми прогнозируется ясная погода без осадков. Утренняя температура составит +9…+10 градусов, а днём воздух прогреется до +17…+18 градусов, которые сохранятся и вечером. Ночью температура опустится до +10…+11 градусов. Ветер будет слабым, до 4 м/с.

По данным сервиса «Активность пыльцы», в Перми в выходные дни ожидается высокая концентрация пыльцы берёзы.

Среди городов-миллионников России наиболее тёплая погода в выходные дни ожидается в Красноярске, где температура может подняться до +33°С. Высокие температуры также прогнозируются в Иркутске и Краснодаре.

Самая холодная погода в эти выходные ожидается в Екатеринбурге и Челябинске, где температура может опуститься до +4°С. Низкие температуры также ожидаются в Омске.

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