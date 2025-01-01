Алёна Бронникова За четыре месяца в бюджет Прикамья поступило более трети доходов от годового плана Дефицит увеличился до 3,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В казну Прикамья за четыре месяца 2025 года поступило 80,9 млрд руб., что составляет 32,1% от годового плана. Сумма расходов составила 84,6 млрд руб. (26,9% от плана). Таким образом, по итогам периода в бюджете сложился дефицит в объёме 3,7 млрд руб. Напомним, за первый квартал в бюджете был зафиксирован дефицит в 2,6 млрд руб.

Согласно данным об исполнении краевого бюджета, опубликованным на сайте минфина, сумма поступлений по налогу на прибыль организаций на 1 мая составила 21,9 млрд руб. (28% от годового плана), что ниже показателя АППГ на 7,5%. Доходы от налогов физических лиц составили 17,3 млрд руб. (25%), по данной статье поступлений показатель превысил прошлогодние значения на 23,9%.

Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 4,5 млрд руб., что составляет 89,9% к годовому плану и 296,6% к АППГ. Поступление налогов на имущество оказалось на уровне 9,3 млрд руб. — это 43,6% от плана на 2025 год.

Сумма безвозмездных поступлений составила 11,3 млрд руб. (32,1%). Объёмы дотаций, субсидий и субвенций из федеральной казны и прочих бюджетов — 10,1 млрд руб. (31%).

Как отмечается в документе, в целом исполнение годового плана по доходам за январь-апрель 2025 года оказалось на 8,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ). Исполнение расходов бюджета Прикамья за рассматриваемый период превысило прошлогодний показатель на 33,2%.

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