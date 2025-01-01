В бюджет Прикамья за первый квартал поступило 23% доходов от годового плана Расходы исполнены на 19% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В казну Прикамья за три месяца 2025 года поступило 57,9 млрд руб., что составляет 23% от годового плана. Сумма расходов составила 60,5 млрд руб. (19,2% от плана). Таким образом, по итогам квартала в бюджете сложился дефицит 2,6 млрд руб. Об этом сообщили в минфине региона.

Согласно данным об исполнении краевого бюджета, опубликованным на сайте краевого минфина, сумма поступлений по налогу на прибыль организаций на 1 марта составила 20,8 млрд руб. (26,5% от годового плана), это на 5,9% выше, чем годом ранее. Доходы от налогов физических лиц составили 12,2 млрд руб. (17,6%), что на 29,9% выше аналогичного периода прошлого года (АППГ).

Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 3,8 млрд руб., что составляет 362% исполнения к АППГ. Поступление налогов на имущество оказалось на уровне 4,7 млрд руб. — это 21,9% от плана на 2025 год и 98,8% исполнения к прошлому году.

Сумма безвозмездных поступлений составила 7,3 млрд руб. (20,8%). Объёмы дотаций, субсидий и субвенций из федеральной казны и прочих бюджетов —6,4 млрд руб. (19,8%).

Как отмечается в документе, в целом исполнение годового плана по доходам за январь-март 2025 года оказалось на 15,1% выше, чем в АППГ. Исполнение расходов бюджета Пермского края за рассматриваемый период — выше на 35,7% относительно соответствующего периода 2024 года.

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