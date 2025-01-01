Алина Наумова Пермский перевозчик оштрафован за отказ предоставить информацию УФАС Он незаконно участвовал в торгах Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС не получило информации по антимонопольному делу о нарушении Закона о защите конкуренции от пермских перевозчиков ООО «Автобан» и ИП Кенин А.В.

По информации ведомства, за непредоставление информации ИП Кенин А.В. был оштрафован на 10 тыс. руб. Это решение поддержал Арбитражный суд Пермского края.

Напомним, перевозчиков признали виновными в сговоре при участии в аукционе по оказанию транспортных услуг для Нижегородской больницы. Во время торгов один из них предложил минимальную цену контракта, а второй решил в них не участвовать. Оба бизнеса зарегистрированы по одному адресу и использовали общие ресурсы для участия в аукционе, подачи заявок и ценовых предложений.

Антимонопольная служба по Пермскому краю выяснила, что они сговорились, чтобы обеспечить победу одному из них с минимальным снижением цены контракта. Они признаны виновными в нарушении закона «О защите конкуренции». Теперь им грозят штрафные санкции в соответствии с КоАП РФ.

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