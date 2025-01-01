Алина Наумова Пермское УФАС уличило перевозчиков в нарушении закона о конкуренции Они незаконно участвовали в торгах Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермских перевозчиков признали виновными в сговоре при участии в аукционе по оказанию транспортных услуг для Нижегородской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФАС по Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что виновными признали ООО «Автобан» и ИП Кенин А.В. Известно, что во время торгов один из перевозчиков предложил минимальную цену контракта, а второй решил в них не участвовать. Оба бизнеса зарегистрированы по одному адресу и использовали общие ресурсы для участия в аукционе, подачи заявок и ценовых предложений.





Антимонопольная служба по Пермскому краю выяснила, что они сговорились, чтобы обеспечить победу одному из них с минимальным снижением цены контракта. Они признаны виновными в нарушении закона «О защите конкуренции». Теперь им грозят штрафные санкции в соответствии с КоАП РФ.





Ранее также сообщалось , что Пермское УФАС оштрафовало торговую сеть «Монетка» за нарушение рекламного законодательства. Компания организовала лотерею с возможностью выиграть призы для покупателей, совершивших покупки на сумму, превышающую 1 тыс. руб. Однако победителю лотереи магазин отказался передавать главный приз, поскольку он не пришёл на розыгрыш.

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