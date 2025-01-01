Пермское УФАС уличило «Монетку» в нарушении закона о рекламе Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Торговая сеть «Монетка» нарушила рекламное законодательство, об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

В ходе рекламной кампании «Монетка» организовала лотерею с возможностью выиграть призы для покупателей, совершивших покупки на сумму, превышающую 1 тыс. руб.

Однако победителю лотереи магазин отказался передавать главный приз, поскольку он отсутствовал во время розыгрыша.

Антимонопольная служба установила, что рекламное объявление «Монетки» не содержало сведений о дате, времени и других важных условиях лотереи, включая требование личного присутствия на месте её проведения.

ООО «Элемент-Трейд», осуществляющее деятельность под маркой «Монетка», признано виновным в несоблюдении Закона о рекламе. Теперь компании грозит административное наказание, предусмотренное КоАП РФ.

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