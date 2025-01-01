В МЧС предупредили пермяков об опасном метеоявлении 24 мая Поделиться Твитнуть

фото: pvproductions

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В субботу, 24 мая, согласно информации Пермского ЦГМС, в Пермском крае прогнозируется опасное метеорологическое явление. Речь о заморозках в приземном слое и воздухе, температура может опуститься до -3° С.

В связи с ожидаемым похолоданием, предупреждают в МЧС, возрастает риск возникновения пожаров, вызванных неправильным использованием электроприборов и газового оборудования, применением самодельных обогревателей, а также несоблюдением противопожарных норм.

Автомобилистам рекомендуется выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию между транспортными средствами, избегать резких движений рулём и торможения. Необходимо учитывать состояние дорожного покрытия при движении.

В МЧС напомнили, что для вызова экстренных служб следует использовать номера: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона (звонок бесплатный).

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