Алина Наумова Пермяк украл электричества почти на 1,5 млн рублей Компания «Россети Урал» обратилась в суд Поделиться Твитнуть

Фото: ПАО "Россети Урал"

Свердловский районный суд по иску ПАО «Россети Урал» вынес решение о взыскании с жителя Перми стоимости незаконно потреблённой электроэнергии в сумме более 1,4 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

Из сообщения следует, что виновному принадлежит дом в садовом товариществе на территории пригородного лесничества. Мужчина подключился к электричеству через ввод на участке соседа, при этом земельный участок последнего не осваивался, тем не менее, был законно присоединён к электросетям.





Воровство было замечено в результате мероприятий, направленных на выявление и пресечение неучтённого потребления электроэнергии. Выяснилось, что обвиняемый украл электроэнергии в объёме 390 тыс. кВт/ч, ущерб от незаконного потребления составил более 1,4 млн руб.





Потребитель отказался выполнить требования электросетевой компании о погашении задолженности, поэтому энергетики обратились в суд.





В результате рассмотрения дела суд удовлетворил требования истца в полном объёме: в пользу ПАО «Россети Урал» будет взыскано более 1,4 млн руб. Также взысканию подлежат проценты и судебные расходы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.