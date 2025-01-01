В апреле в Прикамье выдано автокредитов на сумму 2,26 млрд рублей На рынке наметилась стабилизация Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В апреле 2025 года, по данным кредитных организаций, предоставляющих информацию в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в Пермском крае было выдано автокредитов на общую сумму 2,26 млрд руб. (как на новые, так и на подержанные автомобили). Это демонстрирует существенное снижение на 43,4% по сравнению с апрелем 2024 года, когда объём выданных кредитов составил 3,99 млрд руб.

Вместе с тем, наблюдается небольшой подъём количества и общей суммы автокредитов, выданных в апреле, относительно предыдущего месяца.

Лидерами по объёму выданных автокредитов среди регионов РФ в апреле 2025 года стали Москва (9,31 млрд руб.), Московская область (8,40 млрд руб.), Санкт-Петербург (5,75 млрд руб.), Краснодарский край (5,02 млрд руб.) и Республика Татарстан (4,88 млрд руб.).

Наиболее значительное сокращение объёмов автокредитования в апреле 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отмечено в Красноярском крае (-58,4%), Тульской (-56,0%), Ростовской (-54,2%), Омской (-53,9%) и Новосибирской (-53,7%) областях.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, отмечает, что резкое снижение выдачи автокредитов во второй половине 2024 года было вызвано ростом рыночных ставок и увеличением утилизационного сбора. Дополнительным фактором стало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений для заемщиков с высокой долговой нагрузкой (свыше 50%), что сделало автокредиты для них недоступными. Однако, в 2025 году ситуация несколько стабилизировалась, и в последние месяцы даже наблюдается небольшой рост. Это связано, прежде всего, с некоторым снижением стоимости автокредитов за счет изменения структуры рынка в сторону более доступных моделей, а также с программами субсидирования ставок от автопроизводителей.

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