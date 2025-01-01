В Пермском крае задержали подозреваемого в краже фигурки Феи Драже Поделиться Твитнуть

фото: администрация Чайковского округа

В Чайковском сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в краже мини-скульптуры Феи Драже. Как пишет «Рифей», задержанным оказался 23-летний безработный, проживающий в том же городе. Он сознался в совершении преступления.

В связи с инцидентом было инициировано уголовное дело. На время следственных действий подозреваемого отпустили, взяв с него обязательство не покидать место жительства.

Напомним, исчезновение Феи Драже произошло в ночь на 11 мая. Спустя несколько дней горожане обнаружили повреждённую скульптуру на улице. В связи с невозможностью восстановления городские власти приняли решение заменить её новой мини-скульптурой.

Мини-скульптуры персонажей балетов и опер Петра Чайковского, изображающие Одетту, Мышиного короля, Фею Драже, Ундину и Щелкунчика, появились на улицах Чайковского в начале мая. По информации администрации, все они были хорошо закреплены и находились под видеонаблюдением. Фея Драже была установлена на фонтане. Отмечалось, что лица злоумышленников, спиливших фигурку, попали на камеры видеонаблюдения.

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