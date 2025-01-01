На капитальный ремонт магистрального водовода в Перми потратят 14 млн рублей Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Индустриальном районе Перми продолжаются масштабные работы по модернизации магистрального водопровода, построенного в 1971 году. Его участок протяжённостью 300 м, расположенный на ул. Карпинского, временно выведен из эксплуатации. В период ремонта водоснабжение жилого сектора осуществляется по альтернативной временной схеме, напомнили в компании «Новогор-Прикамье».

Доступ к трубе обеспечивается через специально подготовленные шахты, расположенные примерно через каждые 100 м. Верхняя часть изношенного трубопровода частично демонтируется, а после завершения работ восстанавливается.

Олег Антонов

Евгений Жикин, специалист по строительно-монтажным работам «Санспецстрой», рассказывает, что труба очищается от отложений и коррозии с помощью специального инструмента, после чего специалисты «Новогора» проводят диагностику с использованием роботизированного оборудования и устраняют выявленные дефекты. Затем на внутреннюю поверхность стальной трубы наносится слой цементно-песчаного покрытия толщиной около 2 см, что позволяет продлить срок службы водовода.

Самый сложный участок работ, с углами поворота и перепадами высот, уже выполнен. Специалистам предстоит обновить ещё 250 м трубопровода. Ориентировочный срок завершения работ — около месяца. После завершения работ обновлённый водовод будет промыт и протестирован на герметичность. Затем потребуется кратковременное отключение воды для подключения его к основной системе. Общая стоимость проекта составляет более 14 млн руб.

Олег Антонов

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.