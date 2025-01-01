В Индустриальном районе Перми готовится масштабное отключение воды Без водоснабжения могут остаться около 400 домов Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Индустриальном районе Перми планируется масштабная реконструкция основного водовода. В связи с этим временно будет приостановлена подача воды. Об этом сообщили в «Новогор-Прикамье».

В компании уточнили, что с 10:00 3 мая до 12:00 4 мая будет отключён участок магистрального водовода диаметром 900 мм, расположенный по ул. Карпинского, 63а.

зона отключения

ООО «Новогор-Прикамье»

Данный водовод, функционирующий с 1971 года, будет остановлен для проведения капитального ремонта. Работы по восстановлению участка сети протяжённостью 300 м займут две недели. Водовод будет реконструирован методом санации: на внутреннюю поверхность существующей трубы будет нанесено цементно-песчаное покрытие (ЦПП). Это покрытие защитит трубопровод от коррозии и значительно продлит срок его службы. Таким образом, будет обновлено около 300 м водовода.

Олег Антонов

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения жилых домов и социальных объектов во время ремонта будет задействован временный водопровод. Переключение на него требует временного отключения основного водоснабжения (3-4 мая), поэтому рекомендуется заранее сделать запас воды.

3 и 4 мая возможны перебои в подаче воды и снижение давления, вплоть до полного отсутствия воды в часы пикового потребления в части Индустриального района, ограниченной улицами Декабристов, Рязанская, Геологов, Власова, Дивьинская, 1-я Андроновская, Свиязева, Карпинского.

Олег Антонов

Более подробный список адресов, где не будет воды 3-4 мая, можно найти на сайте «Новогора» в разделе «Отключения». В списке — около 400 домов.

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