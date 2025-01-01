Экс-глава прикамского минздрава удостоен премии имени Маршала Жукова Указ подписал Владимир Путин Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Дмитрий Тришкин, который ранее занимал пост министра здравоохранения Пермского края, был удостоен государственной премии имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин 15 мая 2025 года. Размер премии составляет 3 млн руб.





В документе сказано, что премия Тришкину присуждена за «разработку и внедрение концепции оказания медицинской помощи раненым с повреждениями опорно-двигательного аппарата».





Напомним , с апреля 2017 года Дмитрий Тришкин исполняет обязанности начальника главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации.





Тришкин родился в Перми в 1973 году. В 1996-м окончил Пермскую государственную медицинскую академию, а в 2006-м — Пермский государственный технический университет. Работал заведующим отделением, главным врачом Пермской городской клинической больницы №4 и главным хирургом Пермской областной клинической больницы. С 2008 года трудится в региональных и федеральных органах государственной власти. Работал первым заместителем министра здравоохранения и министром здравоохранения Пермского края, министром здравоохранения Московской области.

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