Экс-глава прикамского минздрава удостоен премии имени Маршала Жукова
Указ подписал Владимир Путин
Поделиться
Твитнуть
Дмитрий Тришкин, который ранее занимал пост министра здравоохранения Пермского края, был удостоен государственной премии имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова.
Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин 15 мая 2025 года. Размер премии составляет 3 млн руб.
В документе сказано, что премия Тришкину присуждена за «разработку и внедрение концепции оказания медицинской помощи раненым с повреждениями опорно-двигательного аппарата».
Напомним, с апреля 2017 года Дмитрий Тришкин исполняет обязанности начальника главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации.
Тришкин родился в Перми в 1973 году. В 1996-м окончил Пермскую государственную медицинскую академию, а в 2006-м — Пермский государственный технический университет. Работал заведующим отделением, главным врачом Пермской городской клинической больницы №4 и главным хирургом Пермской областной клинической больницы. С 2008 года трудится в региональных и федеральных органах государственной власти. Работал первым заместителем министра здравоохранения и министром здравоохранения Пермского края, министром здравоохранения Московской области.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть