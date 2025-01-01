Алина Наумова
Худрук Пермской краевой музыкальной школы получил звание заслуженного артиста России
Награду музыканту вручил Владимир Путин
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В четверг, 22 мая, в Екатерининском зале Сенатского дворца состоялась церемония вручения государственных наград президентом России Владимиром Путиным.
Одним из награждённых стал пермский музыкант Павел Милюков — он получил почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». На торжественной церемонии Владимир Путин вручил Милюкову удостоверение и нагрудный знак. Награда вручена за вклад в развитие отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
Павел Милюков — скрипач, солист Московской филармонии, художественный руководитель Пермской краевой специальной музыкальной школы. С 2016 года преподает в Московской консерватории на кафедре скрипки профессора Владимира Иванова.
Звание «Заслуженный артист РФ» присваивается высокопрофессиональным деятелям культуры не ранее чем через 20 лет с начала осуществления творческой деятельности. Почётные звания назначаются указами президента России.
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