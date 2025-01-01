Частный детектив из Перми осуждён за покупку секретных данных в полиции Поделиться Твитнуть

В Ленинском районном суде Перми завершилось рассмотрение уголовного дела против Александра Рябова, частного детектива, которому инкриминировали совершение двух деяний, квалифицированных по ч. 1 ст. 137 и ч. 3 ст. 291 УК РФ.

В ходе процесса установлено, что в 2023 году Рябов, имея статус частного детектива и опыт работы в органах внутренних дел, дважды обращался к своему знакомому, занимавшему должность в правоохранительных органах, с просьбой предоставить конфиденциальные сведения о потерпевших, включая информацию о месте их регистрации, наличии автомобиля в собственности у одного из них и факте привлечения другого лица к уголовной ответственности. В дальнейшем эти данные были переданы обвиняемому и использованы им в рамках детективной деятельности, что нарушало право граждан на неприкосновенность частной жизни.

Помимо этого, в 2022 году Александр Рябов предложил вышеупомянутому должностному лицу из УМВД России по Перми систематически получать от него денежное вознаграждение за предоставление сведений о гражданах РФ, составляющих их личную или семейную тайну, без их разрешения.

Общая сумма денежных средств, переданных обвиняемым в качестве оплаты за незаконные действия, составила 40 700 руб.

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, выразил раскаяние и пояснил, что полученная информация не была использована им в личных корыстных целях, а предназначалась для заказчиков, которым эти сведения зачастую требовались для формирования «общей картины» о конкретном человеке.

Суд признал Александра Рябова виновным и назначил наказание в виде штрафа 400 тыс. руб. с лишением права заниматься частной детективной деятельностью 3 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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