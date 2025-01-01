Глава «Зова народа» высказался о фотосессии пермячки у церкви в нижнем белье Поделиться Твитнуть

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Сергей Зайцев, глава объединения «Зов народа», возмутился откровенной фотосессией пермской блогерши на фоне восьмиконечного православного креста и обратился с призывом провести проверку инцидента. В интервью NEWS.ru он подчеркнул, что подобный поступок является оскорблением религиозных чувств.

По мнению Зайцева, использование религиозной символики для эротических снимков — это не творчество, а намеренное попрание веры и святынь православия. Он уверен, что свобода самовыражения должна иметь границы и не нарушать моральные устои, культурные и духовные ценности общества. Движение «Зов народа» намерено добиваться детального расследования случившегося и привлечения блогера к ответственности в соответствии с законодательством.

Зайцев также подчеркнул, что попытки оправдать подобные действия художественным замыслом являются лишь способом избежать наказания. Он призвал правоохранительные органы принять меры для предотвращения подобных проявлений неуважения к религиозным чувствам и ценностям, заявив о недопустимости безнаказанности за провокации.

Ранее «Новый компаньон» писал, что следователи СК России начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). В пресс-службе ведомства рассказали, что снимки были сделаны у православного храма в Дзержинском районе краевой столицы. На инцидент в своём telegram-канале также обратила внимание руководитель «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

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