Следователи проверяют информацию об оскорблении чувств верующих в Перми На фотосессию у храма также обратила внимание Екатерина Мизулина Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Перми следователи СК России начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Основанием для проверки стала информация, появившаяся в пермских telegram-каналах и средствах массовой информации, о фотосессии, оскорбляющей чувства верующих.

В пресс-службе ведомства рассказали, что снимки были сделаны у православного храма в Дзержинском районе краевой столицы.

На это в своём telegram-канале также обратила внимание руководитель «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

«В Перми полураздетая блогерша устроила фотосессию на фоне забора местной церкви. Когда в адрес блогера началась критика и возмущение, она назвала эти фото «искусством», а также расстроилась, что её аккаунт в соцсетях не отметили в постах», — написала Екатерина Мизулина.

Она добавила, что в связи с нарушением чувств верующих в правоохранительные органы обратились православные активисты.

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