Компаньон Wellness раскроет секреты молодости На следующей неделе состоится очередная встреча клуба здорового образа жизни Поделиться Твитнуть

В ресторане «Дом Третьяковой» 27 мая состоится очередная встреча клуба Компаньон Wellness. Она будет посвящена возможностям современной медицины и фармацевтики в сохранении молодости и здоровья.

«О чем молчат женщины» — самое важное о женском здоровье и красоте расскажет гинеколог клиники «Бьютимед» Ксения Карлышева.

Коллаген — ключ к молодости? Разберёмся вместе с врачом-косметологом клиники «БьютиМед» Ксенией Серебряковой.

Как спорт и питание сохраняют красоту и обеспечивают долголетие, объяснит Ольга Патракова, старший специалист фитнес-тестирования и тренер фитнес-клуба «World Class Пермь».

Что из себя представляют современные и качественные БАДы, и на какой эффект для здоровья и красоты можно рассчитывать, расскажет Алексей Кулаков, генеральный директор ООО «НПК «Миламед».

Клуб Компаньон Wellness — это возможность для поиска решений актуальных вопросов, связанных с качеством жизни. ИД «Компаньон» создает пространство для встреч и практикумов с профессионалами в сферах красоты, здоровья, спорта и моды.

Напомним, первая встреча клуба была посвящена теме «Как улучшить качество жизни: здоровые привычки, красота, повышение энергии».

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