Алёна Бронникова В Пермском крае запретили иноагентам занимать должности сельских старост В сходе смогут принять участие совершеннолетние собственники жилья Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Документ о внесении изменений в закон «О старостах сельских населённых пунктов в Пермском крае» прошёл первое чтение в заксобрании Прикамья 22 мая. Согласно проекту, лица, имеющие статус иностранного агента, не смогут занимать должности старост.

Кроме того, право участвовать в собраниях по выдвижению кандидатов на должность старосты и по прекращению его полномочий в случае одобрения законопроекта во втором чтении получат только жители, достигшие совершеннолетия и владеющие жилой недвижимостью на территории данного населённого пункта.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», возможность досрочного снятия старосты с должности в случае признания его иноагентом предусмотрена федеральным законодательством.

Поправки ко второму чтению принимаются до 6 июня. После этого проект корректировок в отдельные статьи действующего закона будет рассмотрен повторно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.