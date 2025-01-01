Иностранные агенты не смогут занимать должности сельских старост в Прикамье Проект закона поступил в ЗС Поделиться Твитнуть

В заксобрание Пермского края на рассмотрение поступил законопроект, вносящий коррективы в отдельные статьи краевого закона о старостах в сельских поселениях. Согласно документу, лица, имеющие статус иностранного агента, не смогут занимать такие должности.

На сайте Законодательного собрания Пермского края сообщается, что проект закона, опираясь на федеральное законодательство, предусматривает возможность досрочного снятия с должности старосты в случае его признания иностранным агентом.

Помимо этого, право участвовать в собраниях по выдвижению кандидатов на должность старосты и по прекращению его полномочий получат граждане, достигшие совершеннолетия (18 лет) и владеющие жилой недвижимостью на территории данного населённого пункта.

Предполагается, что данный законопроект будет обсуждаться на пленарном заседании краевого парламента в мае.

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