Прокуратура Прикамья открыла «горячую линию» по летнему отдыху детей Жители могут сообщить о нарушениях по телефону Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, в регионе организована «горячая линия» по вопросам соблюдения прав детей на отдых и оздоровление в связи с начавшейся 22 мая летней оздоровительной кампанией.

О нарушениях прав детей на доступный и безопасный отдых, а также их трудовых прав, можно сообщать в прокуратуру с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по будням по тел.: 8 (342) 217-54-08, 8 (342) 212-94-22.

Напомним, консолидированный бюджет на летнюю оздоровительную кампанию для детей в Пермском крае в этом году составил более 1 млрд руб. Это на 70 млн руб. больше, чем в прошлом году. На территории региона откроются более 1 тыс. лагерей различного формата — от загородных до лагерей дневного пребывания.

Всеми формами оздоровления, отдыха и занятости планируется охватить 296 тыс. детей, или 78% всех детей школьного возраста. За пределами региона смогут отдохнуть 16,5 тыс. ребят.

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