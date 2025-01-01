Алёна Бронникова Экспертиза одобрила проект ремонта одного из корпусов Завода Шпагина в Перми Реставрация бывшего цеха № 5 может занять 1,5 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проект реставрации бывшего цеха № 5 завода Шпагина в Перми (ул. Советская, 1). Корпус является объектом культурного наследия «Корпус производственных железнодорожных мастерских». Соответствующий документ был опубликован на сайте краевой Инспекции по охране объектов культурного наследия.

Проект был подготовлен ООО «Союз ПС». Площадь участка, где находится объект, составляет 27 тыс. кв. м, виды разрешённого использования — культурное развитие, выставочно-ярмарочная деятельность, историко-культурная деятельность, земельные участки общего пользования, коммунальное обслуживание. Сметная стоимость всех работ в текущих ценах на I квартал 2025 года — 595,84 млн руб. Продолжительность работ — 18,5 месяцев.

Согласно акту экспертизы, в результате обследования было установлено, что основания и фундаменты некоторых участков, стены здания, часть перекрытий находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, отмостки, кровля, часть полов — в неудовлетворительном, техническое состояние некоторых конструкций оценивается как аварийное. Часть систем вентиляции, водоснабжения, канализации, отопления и электрооборудования также находится в неудовлетворительном состоянии.

Проектом предусмотрены ремонтно-реставрационные работы внутри и снаружи здания. В том числе, реставрация фасадов, декора, замена дверных и оконных заполнений, кровли, воссоздание слуховых окон, обновление полов, перекрытий и инженерных сетей.

«Проектные решения направлены на сохранение существующего облика и приспособление здания для современного использования, поэтому на историческом объёме восстанавливается максимально возможный первоначальный облик. В рамках данного проекта не предусмотрен снос поздних пристроек», — сообщается в документе.

Декоративная отделка фасадов объекта выполнена в стилистике архитектурной эклектики промышленных зданий конца 19 века. Здание состоит из двухэтажного протяжённого вдоль линии железной дороги корпуса и перпендикулярных ему одноэтажных корпусов (западный, центральный, восточный) — в виде буквы «Ш».

В ноябре стало известно, что в здании предполагается разместить креативное пространство. Здесь разместят комплекс из мастерских, шоурумов и резиденций для представителей креативных индустрий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.