Алина Наумова В Прикамье ребёнок с редким заболеванием начал получать препарат за счёт бюджета У мальчика диагностирована первичная энтеропатия Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

«Самый редкий мальчик» в Пермском крае, организм которого не усваивает пищу, получит дорогостоящий препарат за счёт бюджетных средств благодаря фонду «Дедморозим» и краевому минздраву.

По словам представителей благотворительного фонда «Дедморозим», у двухлетнего Ярика Кустова из Прикамья диагностирована первичная энтеропатия. Это редкое заболевание, при котором кишечник не может усваивать пищу. Единственным выходом для Ярика является внутривенное питание, поэтому он вынужден находиться на капельницах почти 19 часов в сутки.





В январе этого года фонд «Дедморозим» закрыл крупный сбор средств, который длился 5 лет. Благодаря пожертвованиям удалось собрать более 4 млн руб.





«С прошлого года Ярик получает больше половины позиций парентерального питания за счёт бюджета. В результате совместной работы «Дедморозим» и Минздрава Пермского края недавно он стал получать бикарбонат натрия, который нужен для регуляции кислотности крови», — рассказала специалист по социально-правовой работе «Дедморозим» Дарья Лунёва.

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