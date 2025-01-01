Алёна Бронникова В Прикамье не поддержали инициативу о бесплатном питании для учеников 5-9 классов Из 51 депутата «за» проголосовали всего 13 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Инициатива пермских коммунистов о введении бесплатного питания в школах для учеников 5-9 классов не нашла поддержки у коллег краевого парламента. Проект постановления об обращении с данным предложением в Госдуму РФ был рассмотрен на пленарном заседании Законодательного собрания Прикамья.

Из 51 проголосовавшего депутата «за» высказались 13 человек. Ещё 16 человек воздержались, вариант «против» выбрали 22 человека.

Напомним, инициатива была внесена в повестку «пленарки» заксобрания в мае. В данный момент в регионах бесплатным горячим питанием обеспечены ученики начальных классов, и фракция КПРФ предложила распространить данную обязанность общеобразовательных учреждений и на школьников 5-9 классов.

В заключении к документу губернатор Прикамья выразил поддержку, однако обратил внимание на необходимость доработки в части источника дополнительных бюджетных ассигнований и порядка исполнения расходного обязательства. Управление аналитики посчитало инициативу нецелесообразной, поскольку ранее федеральным правительством уже были рассмотрены аналогичные законопроекты, и они не были поддержаны.

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