Алёна Бронникова Пермские коммунисты предложили ввести в школах бесплатное питание до 9 класса Инициативу хотят направить в Госдуму Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Фракция КПРФ внесла в Законодательное собрание Пермского края проект обращения к председателю Госдумы РФ с предложением ввести бесплатное питание для обучающихся по программам среднего общего образования. Проект постановления планируется рассмотреть на пленарном заседании 22 мая.

Как отмечается в проекте обращения и пояснительной записке, болезни желудка среди школьников занимают второе место по распространённости после заболеваний опорно-двигательного аппарата, в связи с чем дети нуждаются в качественном и сбалансированном питании. Обязанность учредителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций обеспечивать учеников начальных классов горячим бесплатным питанием была закреплена в 2020 году.

Инициатива пермских коммунистов предлагает распространить льготу и на школьников 5-9 классов. Это, по словам авторов, будет способствовать «продолжению политики здоровьесбережения детей», а также реализует право школьников на получение пищи, обеспечивающей физиологические потребности организма.

«Распространение указанной нормы на обучающихся по образовательным программам среднего общего образования — решение, способствующее продолжению политики обеспечения здоровья детей. Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированное питание учеников средних классов, включающее горячее питание, c учётом утверждённых норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований», — указано в документах.

На предложение поступили заключения от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, управления аналитической и законотворческой деятельности (УАЗД) и государственно-правового управления заксобрания.

Глава региона поддержал инициативу. Однако, как сообщается в заключении, проект требует доработки. В частности, его реализация потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджетов Российской Федерации. По предварительной оценке, только в Пермском крае в 2025 году дополнительно потребуется 3,5 млрд руб., в том числе 1,9 млрд руб. за счёт федерального бюджета, 1,6 млрд руб. — за счёт краевых средств. При этом проект не содержит информации об источнике и порядке исполнения расходного обязательства.

УАЗД посчитало инициативу нецелесообразной. В аналитической записке сообщается, что федеральным правительством ранее уже были рассмотрены четыре законопроекта со схожим предметом правового регулирования. Они все обсуждались, но не были поддержаны, в том числе в связи с несоответствием требованиям ст. 83 Бюджетного кодекса об осуществлении расходов, не предусмотренных бюджетом, а также с отсутствием необходимого обоснования распространения льготы на учеников до девятого класса.

«Предлагаемые авторами обращения об изменении ФЗ № 273 неоднократно рассматривались и обсуждались, однако не были поддержаны. В связи с этим считаем обращение в Государственную Думу Федерального Собрания РФ о необходимости внесения изменений в ст. 37 Федерального закона в части обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам среднего общего образования нецелесообразным», — информирует управление.

Напомним, бесплатное питание получают ученики начальной школы и некоторые категории льготников, в частности, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ОВЗ, дети, воспитывающиеся пенсионерами, инвалидами и находящиеся под опекой, а также дети участников СВО.

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